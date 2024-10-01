Ｒソックスの吉田正尚外野手（３１）が２９日（日本時間３０日）、今オフに右肩の手術を検討していることを明かした。１０月１日（同２日）に精密検査を受ける予定だ。吉田は本拠での最終戦を出番なく終えた。１０８試合で打率２割８分、１０本塁打５６打点で、いずれもメジャー１年目の昨季を下回った。「期待していたような終わり方ではない。物足りなさを感じる」と振り返った。昨季途中から右肩に痛みを抱え、スイングす