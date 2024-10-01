◇東京六大学野球第3週最終日早大5−2法大（2024年9月30日神宮）3回戦2試合が行われ、明大と早大がともに2勝1分けで勝ち点2とした。早大は5―2で法大を下した。早大は3年生の前田が、リーグ戦初本塁打を含む3安打3打点。4回2死一塁から今秋ドラフト候補、法大・篠木の直球を右翼席へ運び「強いボールに負けずに打てた。率直にうれしい」と笑顔を見せた。6回無死満塁では右前適時打、8回も右翼線二塁打しサイクル安打に