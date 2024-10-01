◇東京六大学野球第3週最終日明大2−1慶大（2024年9月30日神宮）3回戦2試合が行われ、明大と早大がともに2勝1分けで勝ち点2とした。明大は延長10回に木本圭一内野手（3年）が今季1号の左越え決勝ソロで2―1で慶大に勝利。西武、巨人などで活躍した清原和博氏の長男で、慶大4番の正吾内野手（4年）は4打数無安打、3三振だった。早大は5―2で法大を下した。明大は延長10回に6番・木本が熱戦に終止符を打つ左越え決勝ソロ。