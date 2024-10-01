◆米大リーグロッキーズ１―２ドジャース（２９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）「４０発４０盗塁」どころか最終的には「５４―５９」まで数字を伸ばしたドジャース・大谷翔平投手（３０）の記録ずくめのシーズン。進化のプロセスを、大谷番の安藤宏太記者が「見た」。＊＊＊偉業続きのレギュラーシーズンが終わった。記者冥利（みょうり）に尽きるが、大谷の活躍ぶりには驚かされるばかりだった。