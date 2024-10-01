NY株式30日（NY時間15:03）（日本時間04:03） ダウ平均42098.67（-214.33-0.51%） ナスダック18074.32（-45.27-0.25%） CME日経平均先物38160（大証終比：+210+0.55%） 欧州株式30日終値 英FT100 8236.95（-83.81-1.01%） 独DAX 19324.93（-148.70-0.76%） 仏CAC40 7635.75（-156.04-2.00%） 米国債利回り 2年債 3.649（+0.090） 10年債3.798（+0.048） 30年債4.130（