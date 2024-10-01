ボートレース若松のG1「全日本覇者決定戦」は5日目を迎える。準優の注目は10Rだ。佐藤翼が速攻を決める。予選をオール3連対にまとめ、行き足、回り足と実戦向きの好仕上がり。スタートに集中して先マイに持ち込む。定松が差してどこまで迫るか。柳沢は握って攻める。スロー勢が中心だ。＜1＞佐藤翼4日目後半は全速で入って行けた。行き足、ターン回りがいい。その延長で調整する。久しぶりにいいですよ。スタートもだんだ