JFLアトレチコ鈴鹿のFW三浦知良（57）が30日、「『明治安田』の未来世代応援アクションwithカズ」の一環として三重県鈴鹿市の庄内小を訪れた。背番号11にちなんで1.1万個のサッカーボールを届ける活動。贈呈式にサプライズ登場すると73人の児童は大興奮。カズは「このボールを使って、いっぱい夢を語り、いっぱい汗をかいて、いっぱい笑ってくれることを期待しています」とエールを送った。