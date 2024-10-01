Omoinotakeの新曲「アイオライト」が、赤楚衛二が出演するブルボン アルフォートミニチョコレートの新TVCMソングに決定した。◆CM動画本CMは、アルフォートを愛する赤楚衛二が「アルフォー党」代表として登場。アルフォートを愛しそうに見つめる眼差しや、アルフォー党を宣言する凛々しい表情など、赤楚さんの魅力的な姿が詰まったCMとなっており、10月1日から全国で放映される。Omoinotakeがブルボン アルフォートミニチョコレー