◆米大リーグロッキーズ１―２ドジャース（２９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２９日（日本時間３０日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場したが、４打数１安打で打率は３割１分のまま。アラエス（パドレス）にわずか４厘及ばず、逆転での首位打者はならなかった。それでも５４本塁打と１３０打点の２冠王は確実で、日本人初のト