コーデのキャッチーなアクセントになる「トートバッグ」をGETするなら、実は【ダイソー】がおすすめ。今、ダイソーでは、ディズニーとのコラボデザインを大人可愛く落とし込んだ「ディズニートート」が展開中。ノートPCやA4サイズのノートを入れられるサイズ感で、通勤・通学はもちろんデイリーカジュアルのお供としても大活躍してくれそうです。早速近くのダ