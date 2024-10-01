シンガー・ソングライターの小田和正（７７）がベストアルバム「自己ベスト−３」を１１月２７日に発売することが３０日、分かった。前作「自己ベスト−２」から１７年の時を超えて７７歳２カ月でリリースされる。今作には配信限定シングルとしてリリースしていた「ｗｈａｔ’ｓｙｏｕｒｍｅｓｓａｇｅ？」、「その先にあるもの」、そして約４年ぶりに「２０２４・明治安田企業ＣＭ」として書き下ろした「すべて去りがたき