気象台は、午前4時18分に、洪水警報を東村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・東村に発表本島北部では、1日昼前まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■国頭村□大雨警報・土砂災害1日昼前にかけて警戒■東村□大雨警報・土砂災害1日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量70mmピーク時間1日明け方□洪水警報【発表】1日昼前にかけて警戒