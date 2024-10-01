先ほどからパウエルＦＲＢ議長の講演が伝わっており、市場はドル高・株安の反応が見られている。議長の発言は市場が期待している大幅利下げを追認する内容ではなく、経済が想定通りであれば、利下げを急ぐ必要はないとの認識を示唆している。これを受けて短期金融市場では１１月の大幅利下げの確率を３５％程度まで低下させている。先週は５０％以上で見ていた。 ドル円は１４３円台後半まで買い戻され、２１日線の水準を回