東京オリンピックの開催にあわせ、1964年に開業した東海道新幹線。開業60周年を記念し、JR東海は今日2024年10月1日(火)から「東海道新幹線60周年記念CM」を放送します。開業当初より数多くの利用者に支えられてきたことから、CMは「60年分の思い出」をテーマに制作。出演者は2024年春からNHK大河ドラマ「光る君へ」で主演を務めている吉高由里子さんです。吉高由里子さん「新幹線はこれまで、どれだけの想いをのせてきたんだろう」