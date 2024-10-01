【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「アイオライト」は、胸のなかの「幸せの在り処」に気づかせてくれた存在への溢れ出す感情を軽快でグルーヴィーなサウンドに乗せて歌った楽曲！ Omoinotakeの新曲「アイオライト」が、赤楚衛二が出演するブルボン“アルフォートミニチョコレート”の新TVCMソングに決定した。 CMは、アルフォートを愛する赤楚衛二が「アルフォー党」代表として登