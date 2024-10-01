女優の遠野なぎこ（４４）が１日、自身のＳＮＳを更新し、９月３０日をもって所属事務所との契約を終了したと報告した。遠野は「契約満了に伴い、２０２４年９月３０日を持ちまして株式会社キャストパワー様との所属契約を終了致しました事をご報告させて頂きます」と発表。キャストパワーには約５年間所属。今後は「自分自身の足で歩いていく事をベースと致します」と?フリー?を強調するが、「マネージメント業務においては