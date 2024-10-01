自分の言動がきっかけで、相手を強く傷付けてしまうことがあるかも…。今回は、周りを遠ざけるNG言動について紹介します。比べることで傷つける恋人と他人を比較する話題は、相手を傷つける可能性が高いです。とくにパートナーが敏感なとき、その比較は心に深い傷を残すかもしれません。過去の恋愛を掘り返さない過去の恋愛の話題は、2人の仲に亀裂を入れかねません。過去を振り返り、相手を傷つけるような話は避けた方がいいでし