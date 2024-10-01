他人の配慮に欠ける行動によってストレスを感じることは誰にでもあります。今回は、周りの困惑する行為に対処するための方法をお話しします。明確なコミュニケーションを取る困惑する行為を受けた場合、まずは関係者との間でオープンにコミュニケーションを取ることが重要です。可能な限り具体的例をあげ、なぜその行為に困惑したのかを冷静に説明しましょう。境界線を引く問題行為が繰り返される場合は、自分の心地よい範囲とその