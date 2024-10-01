歌手で俳優の杉良太郎（８０）が３０日、都内のホテルで「芸能活動６０年・福祉活動６５年傘寿の祝い『感謝の宴』」を開催した。菅義偉元首相（７５）、ＥＸＩＬＥＨＩＲＯ（５５）ら政界、芸能界などから５００人が出席した。自然と言葉に熱がこもった。「私は名優の息子でもなく、御曹司でもありません。平たく言いますと、私の家は貧乏でしたから。自分は働いて、働いて。親に楽をさせてあげたいと、ずっと考えて生きて