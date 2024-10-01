臨時国会がきょう召集され、自民党の石破総裁が第102代内閣総理大臣に指名されます。その後、直ちに石破内閣を発足させます。きょう召集される臨時国会では、岸田総理の後継を決める総理大臣の指名選挙が行われ、自民党の石破総裁が内閣総理大臣に指名されます。その後、直ちに発足させる「石破内閣」では、▼官房長官には林氏を続投させ、▼財務大臣には加藤氏と、総裁選で戦った2人を政権の骨格に据えます。また、▼石破陣営の選