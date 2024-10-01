米大リーグ機構（ＭＬＢ）は３０日（日本時間１０月１日）、今季のユニホームの売り上げランキングを２０位まで発表し、ドジャース・大谷翔平投手（３０）が、２年連続でトップに立った。ＭＬＢ公式サイトでも紹介されたランキングＭＶＰ２度で２位だったハーパー（フィリーズ）、５８本塁打＆１４４打点＆打率３割２分２厘がいずれも今季は大谷を上回った３位のジャッジ（ヤンキース）、同僚で４位だったベッツ（ドジャース）