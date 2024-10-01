先ほどからパウエルＦＲＢ議長の本日の講演の事前原稿が伝わり「２％のインフレ目標達成に労働市場のさらなる軟化は必要なく、インフレと雇用は概ね均衡している」との認識を示した。政策についても時間をかけて中立へ移行する意向も示している。 市場が期待している大幅利下げへの言及はなく、ドルはやや買いの反応を見せている。ドル円は１４３円台半ばに上昇。 ・２％のインフレ達成には労働市場のさらなる軟化は必要