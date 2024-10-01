NY株式30日（NY時間14:25）（日本時間03:25） ダウ平均41957.59（-355.41-0.84%） ナスダック18009.75（-109.84-0.61%） CME日経平均先物38155（大証終比：+205+0.54%） USD/JPY143.77EUR/USD1.1123GBP/USD1.3363 日本時間の午前３時前からパウエルＦＲＢ議長の講演内容が伝わっており、ドル高・株安の反応が見られている。発言が伝わった直後の反応は限定的だったが、議長は「ＦＲＢは