自民党の石破総裁が10月27日投開票の日程で衆議院選挙を行う方針を表明したことに対し、野党各党の党首らが激しく反発した。立憲民主党・野田代表：まだ首相指名選挙も受けていないのに解散を決めるというのは、国会軽視なのではないか。臨時国会では信頼を取り戻すために、政治とカネの問題を含め、きちっと議論すべきなのに、これはまさにもう“臭い物にふた”としか思わない。日本維新の会・藤田幹事長：筋を通す人間ではなかっ