[9.30 プレミアリーグ第6節](バイタリティ スタジアム)※28:00開始<出場メンバー>[ボーンマス]先発GK 13 ケパ・アリサバラガDF 3 ミロシュ・ケルケズDF 5 マルコス・セネシDF 15 アダム・スミスDF 27 イリア・ザバルニーMF 4 ルイス・クックMF 10 ライアン・クリスティーMF 11 ダンゴ・ワッタラMF 16 マーカス・タバーニアーMF 24 アントワーヌ・セメニョFW 9 エバニウソン控えGK 42 マーク・トラバーズDF 2 ディーン・ハイ