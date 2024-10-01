[9.30 セリエA第6節](エンニオ・タルディーニ)※27:45開始<出場メンバー>[パルマ]先発GK 31 鈴木彩艶DF 3 ジョルダン・オソリオDF 4 ボトンド・バログDF 14 エマヌエーレ・バレーリDF 15 E. DelpratoMF 10 Adrián BernabéMF 20 A. HainautMF 27 エルナニMF 28 バレンティン・ミハイラMF 98 デニス・マンFW 13 A. Bonny控えGK 1 レアンドロ チチソラGK 40 E. CorviDF 5 ラウタロ・バレンティDF 26 W. CoulibalyDF 4