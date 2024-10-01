夫婦間の信頼は非常に重要であり、その基盤が揺らぐとき、関係は大きな試練に直面します。今回は、パートナーの不誠実さを見抜くサインについて探ります。行動パターンの急な変化「帰省中の私に向けた夫からのメッセージが、いつもと違って冷たかったんです。しかも何気ない会話の中で『最近夜遅くまで出かけることが多いね』と尋ねたら、急に話をそらされました」（32歳／女性）夫の行動や会話に急な変化が表れた場合、それは何か