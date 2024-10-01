きょうのポンドドルは日本時間０時のロンドンフィキシングにかけて戻り売りが優勢となり、１．３３ドル半ばに値を落としたものの、直ぐに１．３４ドル付近に戻している。１．３４ドル台で上値を抑えられているものの下押す動きもなく、次の上値追いを流れを待っている状況のようだ。 本日は第２四半期の英ＧＤＰ改定値が公表され、従来の前期比０．６％から０．５％に下方改定されていたが、ポンドの反応は限定的だった。し