フランス代表に新たな1ページが開かれようとしている。 ここ数ヶ月でウーゴ・ロリス、ラファエル・ヴァラン、オリヴィエ・ジルーが代表を引退したことに続き、今度はアントワーヌ・グリーズマンがフランス代表としての戦いに幕を下ろすことを決意した。 クラブではスペインのアトレティコ・マドリード、バルセロナでプレイし、代表では歴代3位となる137キャップを持つストライカーは、月曜日に自身のSNSでこの発表を行っている。「