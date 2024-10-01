［ワシントン３０日ロイター］ - イスラエルが、レバノンとの国境付近にあるイスラム教シーア派組織ヒズボラのインフラを標的とした限定的な地上作戦を実施していると米国側に伝えた。米国務省のミラー報道官が３０日、明らかにした。「限定的」な地上作戦なのかと記者団から確認を求められると、「それがわれわれの理解だ」と応じた。これに先立ち、米当局者はロイターに対し、イスラエル軍の部隊の配置がレバノンへの地上侵