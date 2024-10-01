NY株式30日（NY時間13:05）（日本時間02:05） ダウ平均42193.62（-119.38-0.28%） ナスダック18117.15（-2.44-0.01%） CME日経平均先物38050（大証終比：+100+0.26%） 欧州株式30日終値 英FT100 8236.95（-83.81-1.01%） 独DAX 19324.93（-148.70-0.76%） 仏CAC40 7635.75（-156.04-2.00%） 米国債利回り 2年債 3.592（+0.033） 10年債3.762（+0.011） 30年債4.107（+