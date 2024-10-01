男性ボーカルユニット・浦島坂田船の活動10周年を記念した衣装展『浦島坂田船の衣装展 ～Summer Tour ver.～』が、2024年11月22日（金）から池袋PARCOでの開催を皮切りに、広島PARCO、名古屋PARCO、梅田ロフトの全国4拠点での開催が決定した。 浦島坂田船は、うらたぬき/志麻/となりの坂田。/センラの4名からなる男性ボーカルユニット。YouTubeやニコニコ動画等の動画サイトでの活動を中心に着実に人気を