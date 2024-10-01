文化放送『僕が見たかった青空の「青天のヘキレキ！」』（毎週月曜日 深夜1時30分～2時00分）では、この秋、番組開始1周年を機に番組内容をリニューアルするほか、10月8日（火）に行われる「僕が見たかった青空 雲組単独公演#10」内にて公開収録を実施することが決定した。 ＜番組1周年を機に番組リニューアル＆コンテンツ拡充＞2023年10月にグループ初の冠ラジオとして放送開始し、この秋で1周年を迎え