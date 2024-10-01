【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■それぞれの映像には、新曲の一部とアルバムの雰囲気を垣間見ることができるグラフィックが挿入！ SEVENTEENが、10月15日にリリースする12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』のトラックサンプラー6種を公式SNSとYouTubeチャンネルで公開した。 それぞれの映像には新曲の一部とアルバムの雰囲気を垣間見ることができるグラフィックが挿入され、ファンの高い関心を集めてい