きょうのユーロドルは一旦１．１２ドル台に上昇したにもかかわらず、１．１２ドル台に上昇すると上値を抑えられる動きが続いている。ＮＹ時間に入って伸び悩んでおり、１．１１ドル台半ばでの推移。本日はラガルドＥＣＢ総裁が欧州議会で証言を行っていたが、インフレ目標の達成に自信を示していた。市場では次回１０月の追加利下げ期待が強まっている。 ただ、エコノミストからは、ＥＣＢは２％を下回るインフレにも