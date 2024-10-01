NY株式30日（NY時間12:12）（日本時間01:12） ダウ平均42195.15（-117.85-0.28%） ナスダック18134.38（+14.79+0.08%） CME日経平均先物38095（大証終比：+145+0.38%） 欧州株式30日GMT16:12 英FT100 8236.95（-83.81-1.01%） 独DAX 19324.93（-148.70-0.76%） 仏CAC40 7635.75（-156.04-2.00%） 米国債利回り 2年債 3.610（+0.051） 10年債3.779（+0.028） 30年債4.1