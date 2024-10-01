◇ナ・リーグパドレス2−11ダイヤモンドバックス（2024年9月29日フェニックス）パドレスの松井は2―11の8回2死一塁で登板。打者1人を3球で左飛に打ち取った。連投で守護神スアレスに次ぐ64試合登板でメジャー1年目のレギュラーシーズンを終え「多く投げさせてもらったのは今後につながる。これを基本に、来年どうやるかが大事」と話した。