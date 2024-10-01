ナ・リーグは30日（日本時間10月1日）、ハリケーンの影響で延期された88勝72敗で並ぶブレーブス―メッツ戦をダブルヘッダーで開催する。この2試合で全日程が終了し、タイトルやプレーオフの組み合わせが決まる。残り2枠のワイルドカードは、最終戦の2球団に89勝73敗のダイヤモンドバックスの争い。ダブルヘッダーが1勝1敗ならブ軍とメ軍が出場し、どちらかが連敗の場合はそのチームに代わりダ軍が進出する。