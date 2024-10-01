◇ナ・リーグカブス0−3レッズ（2024年9月29日シカゴ）カブスの鈴木はレッズ戦で4打数1安打。リーグ9位の打率・283で3年目のシーズンを終えた。いずれも昨季を上回る21本塁打、16盗塁で日本人右打者初の2年連続20号も達成したが「故障で離脱したし、僕自身は納得していない」。3年連続でプレーオフ出場も逃し「一回もプレーオフに行けていないのはやっぱり面白くない」とした。終盤はDH出場が続いたが「それじゃ、ここ