［エルサレム３０日ロイター］ - イスラエルのガラント国防相は３０日、「レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラに対する戦争の次の段階が間もなく始まる」と言明し、地上侵攻の可能性を示唆した。ガラント氏は、「次の段階」がレバノンとの国境付近から避難した住民を帰還させるという目的の達成に寄与するという見方を示した。