遺品整理や不動産売却・引越しに伴う家財の処分並びにリユースを行うリリーフは、「リリーフ 京都木津川店」を、10月4日(金)にオープンする。「空き家」の増加が右肩上がりに高齢化社会、人口減少が進む国内において、「空き家」の増加は右肩上がり続きとなり社会問題化している。国土交通省によると、2018年時点で349万戸ある「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」の総数は、2030年時点で470万戸にまで増加すると推計されて