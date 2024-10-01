ドルの先行きを巡る不透明感から、ドルを避ける取引がますます支持されているとの指摘が出ている。スイスフラン対円の売りやＮＺドル／ポンドの買いなどＦＲＢの金融政策や米大統領選がドルにどのような影響を及ぼそうとも利益が得られそうな取引の推奨がここ数週間に増えているという。 「ドルを避け、ドルを除いた通貨ペアのエクスポージャーを増やそうとする動きか投資家の間で見られている。米大統領選の結