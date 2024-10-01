今年2月に刑務所で死亡したロシアの反体制派指導者ナワリヌイ氏について、独立系メディアは、入手した当局の内部文書から「毒殺」の可能性が高いと報じました。ロシアの反体制派指導者ナワリヌイ氏は今年2月、北極圏にある刑務所で死亡。当局は「不整脈による自然死」としています。ロシアの独立系メディア「インサイダー」は9月29日、ナワリヌイ氏の死亡経緯に関する複数の内部文書を入手したとし、そこには当初、激しい腹痛や嘔