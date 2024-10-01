大手コンビニエンスストアのファミリーマート。東京・練馬区にある店舗では、リニューアルオープンに向けた解体作業が行われていました。店内のショーケースなどを見てみると、「処分」や「再利用」と書かれた張り紙が。伊藤忠メタルズリサイクルビジネス推進事業部・関浩志さんは「小売業界、外食業界で使われなくなった製品のリユース・リサイクルに取り組んでいる」と話します。店舗で行われていたのは、大手総合商社の子会社