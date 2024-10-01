ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2024年9月30日（月）〜10月6日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「魚座（うお座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■魚座（うお座）カード：女帝（逆位置）自己ケアや自己愛が足りない状況です。他人を優先しすぎて自分のニ