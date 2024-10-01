NY株式30日（NY時間11:12）（日本時間00:12） ダウ平均42235.34（-77.66-0.18%） ナスダック18105.62（-13.97-0.08%） CME日経平均先物38165（大証終比：+215+0.57%） 欧州株式30日GMT15:12 英FT100 8250.16（-70.60-0.85%） 独DAX 19352.60（-121.03-0.62%） 仏CAC40 7657.29（-134.50-1.73%） 米国債利回り 2年債 3.617（+0.057） 10年債3.781（+0.030） 30年債4.12