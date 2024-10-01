[btk_sh_index_auto][/btk_sh_index_auto] ＼MAKEUP COLLECTIONをcheck／2024年10月18日（金）限定発売｜「ダイヤモンド ダスト ドゥ シャネル」￥13,750（特別限定品）まずは、メイクアップアイテム！今回は、北極の妙なる自然現象、刻々と色を変化させるオーロラにインスパイア。“ピンク”を主役にした幻想的な魅力を表情に宿し、冬の壮麗たる美しさをかなえます。その象徴ともいえる限定ハイライター「ダイヤモンド ダス