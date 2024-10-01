【ニューヨーク時事】ロイター通信は３０日、ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）の投資ファンドが生成ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」を手掛ける米オープンＡＩに出資すると、米ＩＴ専門メディア「ジ・インフォメーション」を引用して報じた。ＳＢＧがオープンＡＩに資金を投じるのは初めてで、出資規模は５億ドル（約７１４億円）という。ロイターは今月、オープンＡＩが転換社債の発行により６５億ドルを調達することを検討