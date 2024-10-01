国分首都圏が、SAJ、丹波ワインと共同開発し、2024年4月に発売したシードル「サダハルアオキ SAYA2023」が、「INTERNATIONAL CIDER CHALLENGE 2024」で銀賞を受賞、「JAPAN CIDER AWARDS 2024」のテイスト部門で二つ星を受賞しました。 国分首都圏 赤果肉リンゴのシードル「サダハルアオキ SAYA2023」  国分首都圏が、SAJ、丹波ワインと共同開発し、2024年4月に発売したシードル「サダハルアオキ SAYA2023」が、「I