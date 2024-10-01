東北自動車道で、ダンプカーが横転する事故がありました。30日午後5時ごろ、東北自動車道加須インターチェンジ近くの下り線で、コンクリートを積んでいたダンプカーが横転し、運転手がけがをして、病院に搬送されました。この事故で、現場付近は一時交通規制が敷かれましたが、その後解除されています。警察が詳しい事故原因を調べています。